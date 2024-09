Même s’il n’est pas au meilleur de sa forme, Randal Kolo Muani garde la confiance de Didier Deschamps et a été sélectionné pour cette trêve internationale. Le technicien a tenu à défendre l’attaquant du PSG.

Arrivé au PSG lors du dernier jour du mercato estival 2023, après une très belle saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort (46 matches, 23 buts, 14 passes décisives), Randal Kolo Muani a vécu un premier exercice très difficile sous le maillot du PSG (39 matches, neuf réalisations, six offrandes). Malgré ces faibles statistiques et un temps de jeu maigre, il avait été convoqué par Didier Deschamps pour participer à l’Euro cet été. Auteur de deux buts en trois matches saisons avec le PSG, même s’il n’a jamais été titulaire en ce début de saison, il a de nouveau été appelé par le sélectionneur des Bleus pour disputer les deux matches de la phase de poules de la Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique.

« Il sera concerné pour le match de demain »

Vendredi soir, il était annoncé titulaire dans le couloir droit français contre les Italiens. Mais l’attaquant du PSG a dû déclarer forfait en raison d’une maladie. Il a alors été remplacé par Antoine Griezmann. Présent en conférence de presse à la veille de la réception de la Belgique, Didier Deschamps a été interrogé sur l’attaquant du PSG. « Avec nous, il est en confiance à chaque fois que j’ai eu à faire appel à lui. Il peut occuper plusieurs positions. Il avait de très bonnes intentions, mais il a été fébrile la veille de l’Italie, il n’a pas pu être disponible. Il sera concerné pour le match de demain. »