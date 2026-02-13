Deschamps : « La situation de Chevalier n’est pas la meilleure »

Relégué dans la hiérarchie des gardiens de but, Lucas Chevalier connaît des débuts difficiles au PSG. Une situation qui inquiète son sélectionneur, Didier Deschamps.

Arrivé au PSG l’été dernier, Lucas Chevalier ne répond pas actuellement aux attentes placées en lui. L’ancien gardien du LOSC a vu Matvey Safonov lui être préféré lors des dernières rencontres. Une situation qui pourrait mettre en péril sa place dans le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) cet été.

Interrogé sur le cas Lucas Chevalier, Didier Deschamps a évoque le sujet brûlant de ses gardiens de but. Si Mike Maignan est le gardien titulaire, ses remplaçants (Brice Samba et Lucas Chevalier) traversent actuellement une période compliquée : « Au mois d’octobre, beaucoup disaient que Lucas Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan. Ça va vite dans le football. D’ici mars, il peut se passer beaucoup de choses. Les gardiens, comme certains joueurs de champ, peuvent avoir une période où ils sont moins bien, où ils jouent moins, même si le poste de gardien est spécifique. Si Lucas (Chevalier) ne joue pas ? Ne me posez pas la question, on verra en temps et en heure (…) La situation de Lucas n’est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous, mais c’est Luis Enrique qui décide. Si ça évolue dans le bon sens, tant mieux pour lui et pour nous », a déclaré le sélectionneur français en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations, dans des propos accordés à La chaîne L’Equipe.

Didier Deschamps en a également profité pour évoquer la forme actuelle d’Ousmane Dembélé : « Après ses enchaînements de blessures et le temps de se remettre émotionnellement du Ballon d’Or qu’il a remporté, il retrouve beaucoup de jus, à l’image de son équipe. Après, il a une efficacité et une adresse importantes donc tant mieux. Il y a beaucoup de matches à jouer, mais c’est évidemment une bonne chose de voir ‘Ous’ retrouver son meilleur niveau. »