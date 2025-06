Deschamps : « Le Ballon d’or je vous dis ? Ous’ à 100% »

Auteur d’une saison XXL, Ousmane Dembélé est le favori pour le prochain Ballon d’or. Didier Deschamps, qui avait été évasif ces derniers jours, a apporté son soutien au joueur du PSG dans la course à la distinction individuelle suprême.

Meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1, Ousmane Dembélé a également été élu meilleur joueur de la Ligue des champions. Avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, le numéro 10 du PSG a très certainement réalisé la meilleure saison de sa carrière. Lui qui n’a jamais été nommé dans la liste des prétendants pour le Ballon d’or, fait office de favori pour l’édition 2025. Si il y a quelques jours, Didier Deschamps n’avait pas ardemment apporté son soutien à Ousmane Dembélé. C’est désormais chose faite.

« Évidemment qu’Ousmane, avec la saison qu’il réalise, le mérite »

« Si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane. Puisqu’il est français et avec la saison qu’il fait… Je sais que ça vous amuse médiatiquement, mais sincèrement, je n’ai pas ça à l’esprit aujourd’hui. Cette Ligue des nations peut amener à des éléments de réponse, la Coupe du monde des clubs aussi, lance le sélectionneur français en conférence de presse. On m’a déjà posé la question, après ce sont toujours des interprétations. Je ne vais pas parler de Lamine (Yamal) aujourd’hui parce que ce serait l’opposer à Ous‘. Mais s’il y a à choisir, je vous dis Ous‘ à 100%. Bien évidemment. Maintenant, si vous posez la question à des Espagnols, je ne pense pas qu’ils vont vous dire la même chose. Il y a ce Final Four, qui peut ou pas (jouer sur les votes). Mais évidemment qu’Ousmane, avec la saison qu’il réalise, le mérite. C’est tout le mal que je lui souhaite. »