Deschamps “Mbappé ? Il pourrait, comme d’autres, changer de club d’ici la fin du mercato…”

Ce sera, sans nul doute, le fil rouge de cette fin de mercato : Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG cet été et le Real Madrid a lancé les grandes manœuvres pour le recruter. De son côté, Paris reste inflexible et demande plus que les 160 millions proposés pour leur élément. Un sac de nœuds dont l’issue est plus qu’incertaine. Présent en conférence de presse pour annoncer sa liste des 23 en vue des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps a, comme on pouvait s’y attendre, été interrogé sur ce dossier bouillant. Et le sélectionneur est logiquement resté sobre dans sa réponse : “L’avenir de Kylian Mbappé ? Je ne peux pas répondre à sa place. Je n’ai pas les tenants et aboutissants. La fermeture du mercato est mardi soir (31 août à 00h00), cela coïncide donc avec la veille du match face à la Bosnie. Ce n’est pas l’idéal. Je ne vais pas me battre contre ça. Mbappé pourrait, comme d’autres, changer de club. C’est leur décision, leur carrière, je ne suis pas à leur place. Je peux, tout au plus, les conseiller…“