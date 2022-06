Deschamps : « Mbappé ? On verra pour demain »

Si le PSG a terminé sa saison 2021-2022 depuis quelques semaines, certains joueurs Parisiens sont toujours concernés par les matches internationaux. En Europe, les différentes sélections disputent la nouvelle édition de la Ligue des Nations. Tenante du titre, l’équipe de France a mal débuté avec une défaite à domicile face au Danemark (1-2). Une rencontre que n’a pas pu terminer Kylian Mbappé en raison d’une contusion au genou. Cependant, l’attaquant du PSG est resté avec les Bleus et peut éventuellement participer aux prochaines rencontres. Annoncé forfait pour le match de ce lundi face à la Croatie, le champion du monde 2018 n’est pas encore officiellement indisponible, comme l’a indiqué le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, en conférence de presse ce dimanche.

« Je ne vais pas entrer dans le domaine médical. Il a un petit souci dû à une contusion qui n’est pas irrémédiable sinon il ne serait pas venu avec nous. On verra pour demain mais il y aura deux matches au programme ensuite. Kylian ne participera pas à la séance d’entraînement aujourd’hui. Ce n’est pas le seul. Quatre autres joueurs n’y prendront pas part en raison de petits soucis : Karim (Benzema), Kingsley (Coman), Ngolo (Kanté) et Jules (Koundé). On fera le point demain matin avec le staff médical. »

Dans le même temps, Didier Deschamps a confirmé que le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, débutera la rencontre avec le brassard de capitaine. Appartenant à Hugo Lloris, le portier de Tottenham laissera demain sa place au gardien formé au PSG, Mike Maignan. Le sélectionneur français en a également profité pour évoquer les difficultés défensives des Bleus lors des dernières rencontres. « Quand on encaisse des buts, il y a toujours des choses qu’on doit mieux faire, notamment sur l’alignement et la gestion de la profondeur. On ne l’a pas bien fait, ça se travaille. Ça se joue à peu. Dans une défense à trois, il faut que les trois soient alignés. Ce sont des situations qui peuvent se répéter. C’est quelque chose de basique. Si le porteur de balle n’est pas cadré, le danger, c’est la profondeur. »

XI probable de la France (RMC Sport) : Maignan – Pavard, Saliba, Kimpembe – Clauss (ou Coman), Digne – Guendouzi Tchouaméni – Griezmann, Nkunku, Ben Yedder.