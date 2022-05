Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les quatre matches dans le cadre de la Ligue des Nations de l’Equipe de France. Sans surprise, Kylian Mbappé est présent tout comme son coéquipier du PSG, Presnel Kimpembe. L’actualité de l’attaquant (23 ans) est fortement accaparée par son avenir. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, il n’a pas encore fait son choix, même s’il a expliqué il y a quelques jours que sa décision était quasiment prise. Ce sera soit une prolongation soit un départ au Real Madrid. Le sélectionneur de l’Equipe de France n’a pas voulu se positionner sur l’avenir de son joueur.

« En tant que sélectionneur, vous préférez Mbappé au Real Madrid ou au PSG ? Les deux me vont. Kylian est Français, il est avec l’équipe de France, lance Deschamps dans des propos relayés par BeIN Sports. C’est son choix. Un conseil ? Je n’en donne jamais. Tous au plus, ils peuvent me demander un avis. S’il l’a fait ? Ça ne vous regarde pas. C’est leur décision parce que c’est leur carrière. Je ne suis pas à leur place. Oui j’ai l’expérience. Mais dans l’absolu, aucun joueur ne fait un mauvais choix. Ce sont tous des bons choix. C’est après qu’ils sauront si c’était un bon ou un mauvais choix.«

🇫🇷 Equipe de France

🎙 Real ou PSG pour Mbappé ? Deschamps n’a pas de préférence pic.twitter.com/v9tiQV8oJ6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 19, 2022

Calendrier des Bleus