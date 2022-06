Actuellement en rassemblement avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé est diminué physiquement. C’est lors du premier match de ce rassemblement face au Danemark (défaite 1-2) au Stade de France, que le numéro 7 du PSG s’est blessé et avait du céder sa place à Christopher Nkunku à la 46e minute. Pour le deuxième match (1-1 en Croatie), le natif de Bondy (93) est resté sur le banc la totalité de la rencontre, avant de jouer 30 minutes en Autriche (1-1) 3 jours plus tard. C’est en ce sens que le sélectionneur Didier Deschamps est particulièrement attentif à la gestion de son attaquant : « Je gère. Avec Kylian et d’autres, j’ai des discussions. Kylian n’est pas à 100%. C’était prévu qu’il fasse une demi-heure lors du dernier match. C’est le dernier match. Il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage et gagner contre la Croatie avec Kylian et tous ceux qui pourront commencer et rentrer« , a-t-il déclaré ce dimanche en conférence de presse.

Kimpembe capitaine : « C’est un combattant«

De son côté Kimpembe devrait vraisemblablement faire ce rassemblement avec l’Equipe de France en jouant un match sur deux. Titulaire et promu capitaine des Bleus pour la première fois de sa carrière, le titi parisien devrait réitérer ce lundi face à la Croatie au Stade de France. En conférence de presse, Deschamps est revenu sur cette promotion pour Presnel Kimpembe : « C’est un combattant, un leader expressif aussi, il a un certain vécu avec nous. Dans l’absolu, j’aurais pu en mettre d’autres mais quand il a eu à le faire pour le deuxième match il a rempli ce rôle là« .