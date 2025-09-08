Deschamps sur les blessures de Dembélé et Doué : « On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive »

Face à la presse ce lundi, Didier Deschamps a une nouvelle fois été questionné sur les blessures des Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

La tension est palpable entre le PSG et l’équipe de France. Depuis les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club parisien a exprimé son mécontentement envers le staff médical des Bleus. Didier Deschamps est également pointé du doigt.

« Le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été »

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match France / Islande comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur français est revenu sur cet épisode. Et il estime que les choses ont été faites dans les règles : « Je suis sélectionneur, je ne sais pas de quel protocole vous parlez, ni ce que ça signifie. Transparent, machin… Ce n’est pas de mon ressort. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je suis surtout triste pour Ousmane et Désiré pour leurs blessures mais aussi parce qu’on perd deux éléments pour le match de demain. On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte du ressenti des joueurs. Malheureusement, c’est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG. Pour éviter des questions là-dessus, le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été. Les clubs ne l’ont jamais été même si on a des intérêts qui peuvent diverger, j’ai été de l’autre côté de la barrière à un moment. Notre seul adversaire, c’est l’Islande. »

Si le PSG pointe du doigt le staff médical des Bleus, Didier Deschamps n’a pas voulu entrer dans cette polémique, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Je ne vais pas répondre à plus de questions, je vous ai dit ce qu’il se passe, on ne va pas rentrer dans les détails en particulier. Chacun d’entre vous peut avoir des éléments à charge, à décharge. On fait les choses de manière consciencieuse systématiquement. Les échanges vont des deux côtés, peu importe le club, et je ne cite pas spécialement le PSG. Selon le protocole, tous les joueurs sont censés acter leur blessure à Clairefontaine. J’ai eu deux joueurs, Rayan Cherki et William Saliba (forfait pour ce rassemblement), que je n’allais pas faire venir alors qu’on savait pertinemment (qu’ils étaient blessés) et que notre médecin a reçu les images des examens. À partir du moment où ce n’est pas possible, ce n’est pas possible. »

Et face à l’Islande (20h45 sur TF1), le sélectionneur français n’a pas à l’idée de préserver les joueurs du PSG. « Et après, j’ai le Bayern qui m’appelle? Puis le Real ? Il faut être sérieux, c’est moi qui prends les décisions. J’ai mon staff, c’est ma responsabilité. C’est là où les intérêts divergent mais je tiens toujours compte des éléments qu’on peut avoir et du ressenti des joueurs, même s’ils ont toujours envie de jouer. »