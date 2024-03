Ce mardi soir, l’équipe de France s’est imposée dans la douleur face au Chili (3-2). Après la rencontre, Didier Deschamps a donné son ressenti sur les prestations de Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani.

La trêve internationale touche à sa fin. Après une dizaine de jours consacrée au match de sélection, les Parisiens vont prochainement retrouver le Campus PSG pour préparer un sprint final alléchant. Et certains joueurs ont profité de cette coupure pour retrouver confiance à l’image de Randal Kolo Muani. En revanche, Kylian Mbappé a traversé ce rassemblement avec des prestations indigentes.

À voir aussi : France / Chili : les notes des Parisiens dans la presse

Face au Chili, le capitaine des Bleus n’a pas montré grand chose. Après la rencontre, Didier Deschamps a tenté d’expliquer ce faible rendement de son numéro 10, dans des propos rapporté par L’Equipe. « Comment expliquez-vous ces deux rencontres traversées sans geste décisif ? Expliquer… Vous lui poserez la question s’il vient devant vous. Kylian a cette capacité à être très souvent décisif. Quand il ne marque pas pendant deux matches, on a l’impression qu’il ne l’a pas fait pendant trois mois. Ne vous inquiétez pas, il va marquer prochainement. Il a eu des occasions contre l’Allemagne (défaite 0-2 des Bleus, ndlr). Je peux comprendre qu’il se gère aussi un peu », a déclaré le sélectionneur des Bleus avant d’être questionné sur les sifflets du Vélodrome contre l’attaquant parisien : « C’est décevant, pour ne pas dire autre chose. »

En conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a aussi félicité Randal Kolo Muani pour sa belle performance (1 but et 1 passe décisive) : « Kolo avait de la fraîcheur. Il a cette capacité à modifier son positionnement et puis il a cette qualité de vitesse et de percussion. Il met un beau but de la tête donc c’est très bien pour lui. Il en est capable, même s’il peut aussi faire des choses mieux. Après, ce n’est pas que Kolo, les joueurs sont habitués à faire certaines choses dans leur club et après il faut vite basculer car je leur demande des choses différentes, et pas qu’au niveau offensif mais défensif aussi. Les joueurs ont enchaîné depuis novembre. Mais bravo à Kolo, je suis content pour lui qu’il ait pu faire ce match. Il a fait tout ce qu’il fallait en ayant le potentiel, après, la confiance c’est quelque chose de très important aussi. »