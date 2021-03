Deschamps sur Mbappé : “Lui le premier, il ne peut pas être satisfait de ce qu’il a fait”

Ce mercredi à 20h45 (M6), l’Equipe de France affrontera la Bosnie-Herzégovine – à Sarajevo – dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes pour la Coupe du monde 2022. Peu convaincant lors des deux premiers matches face à l’Ukraine (1-1) et le Kazakhstan (2-0), l’international français devrait disputer ce dernier match de cette trêve internationale. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre face à la Bosnie, le sélectionneur des Bleus – Didier Deschamps – s’est exprimé sur la méforme de l’attaquant parisien lors des deux derniers matches.

“Lui le premier, il ne peut pas être satisfait de ce qu’il a fait. Il n’était pas très en jambes lors du premier match. Il était beaucoup plus en jambes contre le Kazakhstan. Il a eu des situations, des occasions. Il n’a pas eu l’efficacité et lui, comme les autres, il a envie de marquer et de faire marquer”, a souligné Didier Deschamps, dans des propos rapportés par RMC Sport. “Je ne le sens pas du tout affecté, cela arrive à tout le monde. Vous pouvez faire un bon match, l’autre un peu moins bon, ou l’inverse, c’est arrivé aussi à d’autres joueurs. Je connais bien Kylian. Il peut, sur un match ou une période, comme n’importe quel attaquant de très haut niveau, avoir une période d’efficacité un peu moins bonne.”