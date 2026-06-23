Deschamps sur Ousmane Dembélé : « Vous allez peut-être lui lâcher les baskets »

Après la victoire de l’Équipe de France devant l’Irak ce lundi (3-0), Didier Deschamps a évoqué les cas des Parisiens Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Deux victoires en deux matches et une place déjà assurée en 16es de finales. L’Équipe de France, au terme d’un match sans fin, s’est imposé 3-0 face à l’Irak ce lundi. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, tandis qu’Ousmane Dembélé a inscrit une superbe réalisation. En conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps en a profité pour envoyer un énième message à la presse au sujet du Ballon d’Or. « Vous allez peut-être lui lâcher les baskets et trouver une autre cible. Il n’y a pas de souci avec Ousmane. Il doit se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l’année. J’ai confiance en lui, il ne doute pas et c’est un joueur décisif . »

Deschamps satisfait de Bradley Barcola et Désiré Doué

Un autre joueur du Paris Saint-Germain était titulaire lors de cette partie en la personne de Bradley Barcola. L’attaquant a pris la place de Désiré Doué sur l’aile gauche. Un choix sur lequel Didier Deschamps est également revenu.

« Quand je fais des changements, j’espère que ceux qui commencent seront bons. Je répartis également le temps de jeu. Doué a fait le premier match, Barcola a fait le deuxième?. Barco a fait des choses très intéressantes avec un gros volume de jeu et beaucoup de replis défensifs », a expliqué Didier Deschamps devant la presse.