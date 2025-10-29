Désiré Doué a quitté le stade du Moustoir avec des béquilles

Titulaire ce mercredi soir contre Lorient, Désiré Doué est sorti sur blessure. Le numéro 14 du PSG a quitté le stade du Moustoir avec des béquilles.

Blessé au mollet avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, Désiré Doué avait fait son retour sur les terrains avec le PSG lors du match contre Strasbourg. L’international français avait ensuite été titulaire contre le Bayer Leverkusen, où il s’était offert un doublé. Samedi après-midi, il avait commencé la rencontre sur le banc avant de rentrer et de marquer en toute fin de match. Ce mercredi soir, il était de nouveau titulaire contre Lorient.

Deuxième blessure de la saison pour lui

Un peu après l’heure de jeu, le numéro 14 du PSG s’est écroulé après un duel avec un défenseur lorientais. Au sol, il se tenait l’arrière de la cuisse droite. Il a dû quitter la pelouse sur une civière. Comme le rapportent plusieurs médias, Désiré Doué a quitté le stade du Moustoir en béquilles et avec le visage fermé. Il faudra attendre les examens pour connaître la gravité de sa blessure, mais il est sûr que l’ancien Rennais devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un nouveau coup dur pour lui et le PSG, pas épargné par les blessures en ce début de saison 2025-2026.