Pour sa première sous le maillot parisien, la nouvelle recrue du PSG, Désiré Doué, a pu participer à la belle soirée face au Montpellier Hérault (6-0).

Opposé au Montpellier Hérault ce vendredi soir (6-0), le PSG a offert un festival offensif à ses supporters en ouverture de cette 2e journée de Ligue 1. Remplaçant au coup d’envoi, la nouvelle recrue parisienne, Désiré Doué, est entré en cours de jeu et a disputé ses premières minutes avec sa nouvelle formation. Après le match, en zone-mixte, le numéro 14 des Rouge & Bleu a partagé son ressenti sur cette première avec les champions de France en titre, dans des propos rapportés par L’Equipe.

La belle victoire face au MHSC

« Le résultat parle de lui-même, c’est très positif. L’équipe a su faire un très bon match ce soir, on a aussi été très solides défensivement. »

Sa première soirée au Parc des Princes

« Beaucoup de fierté et de bonheur aussi. J’étais très excité de jouer sous ces couleurs. Je suis très content ce soir, en plus il y a une très belle victoire. »

Pourquoi a-t-il penché pour le PSG plutôt que le Bayern ?

« Comme je l’ai dit, le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde, c’est le club de la capitale. Aujourd’hui, je ne reviens pas sur ma décision, je suis juste très heureux d’être ici et de porter ces couleurs. »

Est-ce impressionnant d’être au Parc des Princes ?

« J’y ai déjà joué donc je connaissais un petit peu. Mais bien sûr, c’est différent de jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain. C’est pas forcément impressionnant pour moi parce que j’aspire à jouer au plus haut niveau mais je suis très très heureux d’être ici. »

Comment se sent-il physiquement ?

« Je me sens bien, je suis bien revenu (après sa médaille d’argent aux JO). Il y a eu les Jeux Olympiques qui ont pris beaucoup d’énergie et on a repris assez tôt de notre côté. Mais, je me sens très bien et prêt à attaquer cette nouvelle saison. »

Comment va-t-il s’intégrer dans ce milieu de terrain

« J’ai eu la chance d’être très bien intégré par toute l’équipe. Les stars aussi m’ont très bien accueillies et ils me donnent beaucoup de conseils au quotidien. C’est un bonheur de pouvoir jouer avec eux. »

Sa polyvalence

« Je pense que tous les joueurs doivent être polyvalents et tous les joueurs sont polyvalents dans cette équipe. Bien sûr, c’est une plus-value. Mais aujourd’hui, le coach me demande d’être performant sur le terrain, il me donne des consignes et j’essaye de les respecter au mieux. »

Les joueurs libérés par l’absence de stars ?

« Sincèrement, je ne pourrais pas vous répondre précisément. Après, je sais que le coach essaye de mettre en place certaines choses. On les applique sur le terrain et je pense que ça se voit dans notre jeu. »

Le festival offensif du PSG

« C’est ce qu’essaye de nous inculquer le coach tous les jours. Il y a cette réussite offensive mais il y a surtout cette volonté de récupérer le ballon très vite à la perte qui nous permet de nous créer des occasions. »