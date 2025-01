Désiré Doué : « Ce soir, on retiendra la qualification »

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Dans un match au scénario fou, le PSG s’en est sorti (2-4) et se qualifie pour les huitièmes de finale.

En seizièmes de finale de Coupe de France, le PSG s’est fait peur contreEspaly. Dès la troisième minute, l’équipe de National 3 a ouvert le score. Il faudra attendre la 37e minute pour voir le PSG égaliser par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery. En seconde période, le club de la capitale va prendre l’avantage grâce à un but de Désiré Doué (1-2, 67e). Alors que l’on pensait que le PSG allait dérouler, face à une équipe qui fatiguait, Espaly va réussir à égaliser seulement quatre minutes après le but de Doué (2-2, 71e). Alors que l’on se dirigeait vers la séance de tirs au but, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, sur penalty, ont permis au PSG de valider sa qualification en huitièmes de finale (2-4). Au micro de BeIN Sports 1, Désiré Doué est revenu sur ce succès laborieux.

« Bravo à l’équipe adverse parce qu’ils ont fait un gros match »

« Le match a été compliqué. Comme je l’ai dit, on s’est fait surprendre dès le début du match. Après, on est resté sérieux, on a poussé et on est revenu au score, on a su marquer. On a aussi à avoir un petit peu d’efficacité, même si on a manqué pas mal d’action, moi en premier. On a été sérieux. Bravo à l’équipe adverse parce qu’ils ont fait un gros match. Espaly ? C’est une équipe qui a mis de l’intensité, on en a mis aussi. On a été sérieux du début à la fin, même si on a manqué de justesse sur des actions. On a su marquer quatre buts et ce soir, on retiendra la qualification. Mon poteau ? Moi aussi, j’ai manqué d’efficacité sur certaines actions. J’aurais pu en mettre trois ou quatre ce soir. J’en ai mis un, j’ai quand même pu aider l’équipe. Le résultat est là, c’est le positif. »