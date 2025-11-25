Désiré Doué de retour lors de la finale de Coupe intercontinentale ?

Victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite contre Lorient, Désiré Doué pourrait faire son retour sur les terrains avec le PSG avant la fin de l’année 2025.

Désiré Doué n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison 2025-2026. Touché au mollet avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, le numéro 14 du PSG avait fait son retour sur les terrains le 17 octobre dernier contre Strasbourg. Il jouera trois matches, avant de se blesser contre Lorient, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Au moment d’évoquer son absence, le PSG n’avait pas donné de durée d’indisponibilité, expliquant que l’international français serait absent plusieurs semaines. Certains évoquaient un retour au début de l’année 2026, le club de la capitale ne voulant prendre aucun risque.

Il devrait prendre les exercices sur le terrain la semaine prochaine

Mais selon les informations du Parisien, Désiré Doué pourrait faire son retour sur les terrains avant la fin de l’année 2025. Le quotidien francilien indique qu’en interne on pense que l’ancien Rennais, qui continue les soins et le travail en salle, est capable de revenir avant Noël. Cela dépendra de son ressenti, avance Le Parisien. Selon les informations de la parution, Désiré Doué devrait reprendre les exercices sur le terrain la semaine prochaine. Il pourra alors jauger ses sensations pour valider une reprise en compétition que personne n’entend précipiter. Le Parisien indique que le numéro 14 du PSG peut encore espérer disputer la finale de Coupe intercontinentale, le 17 décembre, à Doha.