Désiré Doué et Bradley Barcola titulaires contre Strasbourg ?

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Certains joueurs de retour de blessures pourraient être titulaires.

Quinze jours après son dernier match, le PSG va retrouver les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a pu voir Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Senny Mayulu et Marquinhos prendre part à l’entraînement collectif. Ils pourraient tous être dans le groupe concocté par le coach espagnol pour l’affrontement contre les Strasbourgeois.

Un turnover avant la Ligue des champions ?

Ce jeudi soir, Le Parisien dévoile la composition probable que Luis Enrique alignera demain contre Strasbourg, quatre jours avant le retour du PSG en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait être aligné. Auteur de deux bonnes performances avec les Espoirs durant la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery serait titularisé dans le couloir droit de la défense. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo occuperaient la défense centrale alors que Lucas Hernandez occuperait le couloir gauche. Au milieu, Vitinha pourrait être associé à Senny Mayulu et Lee Kang-in, même si Le Parisien hésite avec Désiré Doué pour accompagner l’international portugais et le titi parisien. Enfin, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola devraient occuper l’attaque.

Le XI probable du PSG contre Strasbourg selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Vitinha (cap.), Lee ou Doué – Mbaye, Ramos, Barcola





