Désiré Doué évoque sa marge de progression

Élément important du PSG lors du doublé en Ligue des champions, Désiré Doué dispose encore d’une belle marge de progression à seulement 21 ans. L’ailier parisien n’a pas hésité à évoquer ses axes d’amélioration.

À seulement 21 ans, Désiré Doué a déjà acquis un certain statut au PSG. Double buteur lors de la finale historique de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0) en mai 2025, l’attaquant parisien a également joué un rôle important dans le parcours des Rouge & Bleu la saison passée. S’il manque encore de constance dans ses performances, l’ancien Rennais a déjà acquis une certaine maturité, qui pourrait lui permettre de s’imposer encore davantage à l’avenir. Présent lors de ce rassemblement de septembre avec l’équipe de France, l’international français a notamment marqué les esprits face à la Belgique en début de semaine.

« Il faut que je travaille sur ma lucidité devant le but »

Titulaire vendredi contre l’Italie, le joueur de 21 ans a été moins en vue, mais a livré une prestation solide face à la Nazionale. Après la rencontre, au micro de Téléfoot, Désiré Doué n’a pas hésité à évoquer les domaines dans lesquels il souhaite encore progresser : « Je suis un joueur qui aime apporter beaucoup de dangers, essayer de créer, de percuter et de prendre des risques. Parfois, il peut y avoir du déchet, mais mon objectif, c’est la performance. Quand je peux aider l’équipe, comme je l’ai fait sur les derniers matchs, je suis très content », a d’abord déclaré le numéro 14 du PSG avant d’être interrogé sur sa marge de progression : « J’ai envie de marquer pour aider l’équipe. J’ai déjà marqué, en finale de Supercoupe (contre Aston Villa), mais il en faut beaucoup plus, je le sais. Je travaille en ce sens et je sais que lorsque cela va arriver, ça va s’enchaîner. Mes axes de progression ? L’efficacité. J’arrive à me créer de belles occasions. Maintenant, il faut que je travaille aussi sur ma lucidité devant le but, être encore plus calme pour pouvoir conclure, même si je n’ai qu’une action dans le match. Je travaille pour cela au quotidien. Je suis sûr que ça va rentrer et que je vais réussir à marquer, ici pour l’équipe de France, et en club avec le Paris Saint-Germain. »

🎙️ « IL FAUT QUE JE TRAVAILLE SUR MA LUCIDITÉ DEVANT LE BUT » 🇫🇷 Désiré Doué est conscient de sa marge de progression et veut gagner en lucidité dans le dernier geste. 🎯 @ThomasMekhiche @BixeLizarazu https://t.co/h9rgUA7wW7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 3, 2026