Désiré Doué favori pour le Golden Boy 2025 ?

Désiré Doué a réalisé une deuxième partie de saison 204-2025 de haut vol. Le numéro 14 du PSG fait désormais office de favori au Golden Boy 2025.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué a mis un peu de temps à se fondre dans son nouvel univers. En fin d’année 2024, son but contre Salzbourg en Ligue des champions a déclenché quelque chose en lui. Il a alors enchaîné les performances de haut vol, avec en point de mire un doublé et une passe décisive lors de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Dans les chiffres, celui qui est devenu international français a participé à 61 matches toutes compétitions avec le club de la capitale pour seize buts et seize passes décisives.

Lamine Yamal leader mais…

Des performances qui lui vaudront très certainement une place dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or qui sera dévoilée le 7 août prochain. Mais le numéro 14 du PSG pourrait aussi s’offrir le Golden Boy 2025, trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Ce samedi, comme chaque mois, un indice est dévoilé par le compte X de la récompense sur les chances des joueurs de soulever le Golden Boy. Et sur celui de juillet, Désiré Doué se classe deuxième avec un score de 95,3. C’est une place de mieux qu’en juin. Il a pris la deuxième place du classement à Pau Cubarsi, désormais troisième (95). Warren Zaïre-Emery se classe cinquième (87,4). Leader de ce classement, Lamine Yamal (97,9) ne pourra pas remporter la distinction, lui qui a été le lauréat en 2024. Le joueur du PSG est donc le favori pour ce Golden Boy 2025.