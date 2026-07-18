Désiré Doué finalement titulaire lors de la petite finale ?

Ce samedi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France affronte l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde. Deux joueurs du PSG devraient être titulaires, dont Désiré Doué.

Battue par l’Espagne en demi-finale (2-0), l’équipe de France va affronter ce samedi soir l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde. Alors qu’un large turnover était annoncé du côté des Bleus, Didier Deschamps, pour sa dernière rencontre à la tête de la sélection française, devrait offrir un onze mixte entre titulaires et remplaçants. Avec le forfait de Brice Samba, Mike Maignan devrait conserver sa place dans les buts. En défense, alors qu’il y avait la possibilité de voir Lucas Hernandez titulaire pour sa première dans ce Mondial 2026, le joueur du PSG devrait commencer sur le banc. Le sélectionneur des Bleus devrait aligner une défense Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez, selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport.

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Warren Zaïre-Emery associé à Rabiot au milieu

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait connaître sa première titularisation après avoir fait son entrée en jeu contre le Maroc en quart de finale. Le joueur du PSG devrait être associé à Adrien Rabiot. Alors que l’on évoquait la possibilité de voir Maghnes Akliouche titulaire contre les Anglais, Didier Deschamps devrait finalement placer Désiré Doué dans le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France. Le numéro 14 du PSG serait associé à Michael Olise, Rayan Cherki et Kylian Mbappé.

Le XI probable de la France selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doué – Mbappé (cap.)