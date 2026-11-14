Désiré Doué incertain pour France / Turquie ?

Victime d’une luxation dentaire face à l’Italie (1-3), jeudi, Désiré Doué va mieux, selon la FFF. Mais le joueur du PSG reste incertain pour le match face à la Turquie.

Une blessure peu commune dans le football. Victime d’un violent coup de coude de Davide Frattesi lors de la défaite de l’équipe de France face à l’Italie (1-3), jeudi, Désiré Doué a été victime d’une luxation dentaire. Au lendemain de ce choc, le joueur du PSG se sentait mieux, comme l’a indiqué la FFF. Un rendez-vous était notamment programmé dans la journée de vendredi.

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Des examens plus approfondis pour Doué

Cependant, le double champion d’Europe reste très gêné, ce qui nécessitera des examens plus approfondis, comme le rapporte L’Équipe. « Si la dent perd sa vitalité, elle pourra être dévitalisée et conservée. En revanche, une fracture profonde de la racine pourrait nécessiter son extraction et la pose d’un implant. Un scénario que les premiers éléments ne permettent pas d’écarter totalement, même si l’entourage du joueur a retrouvé un peu de sérénité. Depuis jeudi soir, il doit notamment adapter son alimentation, puisqu’il ne peut plus croquer normalement dans les aliments. » Le diagnostic définitif sera donc déterminant pour savoir s’il sera disponible face à la Turquie, dimanche, dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des nations. Si la possibilité de jouer avec un protège-dents existe, les douleurs, les difficultés à s’alimenter normalement et le risque d’aggraver sa blessure lors d’un duel pourraient empêcher Désiré Doué d’évoluer dans les meilleures conditions.

Il ne devrait donc pas débuter la rencontre face aux Turcs, même si sa présence sur la feuille de match n’est pas remise en cause à ce stade. « Au sein des Bleus, cet épisode a aussi laissé une certaine incompréhension. Personne n’a vraiment saisi pourquoi Frattesi n’avait pas été expulsé pour son coup de coude, dont les conséquences auraient pu être encore plus lourdes », conclut le quotidien sportif.

🦷 LA DENT DÉCHAUSSÉE DE DOUÉ : Zinédine Zidane donne de ses nouvelles ! @ThomasMekhiche https://t.co/EotwMMqWv9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 13, 2026