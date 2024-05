A l’approche du mercato estival qui ouvrira ses portes le 14 juillet, le jeune Désiré Doué, dont le nom est souvent associé au PSG, s’est prêté à une interview au micro du site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Il y évoque son admiration pour plusieurs ex-parisiens.

2 saisons et puis s’en va. Désiré Doué, jeune milieu de terrain du Stade Rennais, devrait bel et bien quitter la Bretagne lors de ce mercato. Suivi par plusieurs cadors européens dont le PSG, le droitier d’1m81 fait parti des plus prometteurs à son poste en Europe et devrait vivre un été animé. Véritable sensation du championnat français, le numéro 33 n’a pas caché son admiration pour certains joueurs ayant défendu les couleurs Rouges & Bleu, lors d’une interview avec la Ligue 1 Uber Eats.

Qui était ton idole d’enfance ?



« J’ai grandi avec deux idoles : Neymar et Lionel Messi. Je me suis beaucoup inspiré d’eux. Ce sont deux joueurs qui étaient au top lors de mon adolescence. Ils m’ont fait rêver ! »

Qui est le joueur le plus impressionnant que tu as affronté ?



« Kylian Mbappé ! Sans aucun doute ! Par sa vitesse, sa qualité technique, sa finition, c’est vraiment un très, très grand joueur. »