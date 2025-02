Désiré Doué : « Le PSG, un choix venu du cœur » 

Désiré Doué a rejoint le PSG cet été. Promesse du football français, il s’est fait une place au sein des Rouge & Bleu. Un choix de carrière qu’il ne regrette en aucun cas.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale souhaite recruter des jeunes talents français qui pourraient exploser chez les Rouge & Bleu. C’est le cas avec Désiré Doué. Recruté contre 50 millions d’euros à Rennes l’été dernier, l’international espoirs français a connu des débuts poussifs avant de voir son aventure parisienne vraiment démarrer lors du match contre Salzbourg en Ligue des champions (un but, une passe décisive). Dans une interview accordée à Téléfoot, le numéro 14 parisien s’est confié sur son arrivée au PSG, ses sept premiers mois à Paris, son style de jeu…

Son arrivée au PSG

« Qu’est-ce que l’on ressent quand on signe au PSG à 19 ans ? Beaucoup de fierté, de l’excitation. Depuis petit, j’ai l’ambition et les rêves de jouer dans les plus grands clubs du monde. Aujourd’hui, je suis au PSG, l’un des plus grands clubs du monde. Ça a été un choix qui est venu de mon cœur et je ne le regrette pas du tout. Il y a le coach, Luis Enrique, qui est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur coach du monde. Pour moi, c’était une opportunité à saisir. Je suis un jeune joueur, j’ai besoin de temps de jeu, de progresser, de jouer. Voir que des jeunes de mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, puissent jouer au PSG, ça démontre tout le projet qu’ils veulent mettre en place. Aujourd’hui, ils veulent accentuer sur la jeunesse, la progression des joueurs aussi. C’est ce qui m’a beaucoup plu. »

Son éthique du travail

« Je la tiens de mes parents. Ils ont toujours travaillé dans la vie, ils nous ont inculqué ces valeurs. C’est pour moi quelque chose de très important de chaque jour être discipliné. C’est ma passion depuis que je suis tout petit et j’essaye de me donner les meilleures chances pour atteindre mes rêves et mes objectifs. Je travaille tous les jours pour. »

Le Doué d’en dehors des terrains

« Je suis un garçon très joyeux, qui aime profiter de la vie. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, mon frère, ma petite sœur, mes parents. C’est quelque chose de primordial pour moi. »

Son style de jeu

« On m’a souvent dit que j’étais un joueur créatif, qui apportait beaucoup de danger. Un bon dribble, c’est quand tu vas vers le but, quand tu apportes le danger, pour frapper ou bien pour délivrer une passe. Comme m’a souvent dit mon père, il faut que tu ailles vite avec ou sans le ballon. Donc, quand tu décides de dribbler, il faut que cela aille vite et que ce soit pertinent. »

Ses sept premiers mois au PSG

« Je suis très satisfait, honnêtement, même si au début il a fallu un temps d’adaptation parce que tout a changé pour moi, tout a été nouveau, c’était mon premier transfert. Mon but contre Salzbourg, un déclic ? Ce match a forcément eu un impact psychologique pour moi très important. Marquer pour le PSG, c’était un moment que je l’attendais. »

Un conseil à retenir de Luis Enrique

« L’un des meilleurs entraîneurs au monde ? Oui, pour moi, c’est le cas. Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée, avec un état d’esprit extraordinaire. Un conseil à retenir de lui ? Grandir le terrain (rire). Ça, c’est son expression. Parce que quand je suis arrivé, j’allais souvent trop vers le ballon. Et il me disait tout le temps : « Des, grandis le terrain, grandis le terrain. » Et ça, ça m’a marqué. On doit beaucoup attaquer mais il y a le contre-pressing, les efforts défensifs à faire du début à la fin du match. Et pour lui, c’est quelque chose qui est très important. Pour être honnête, avec lui, j’ai appris à aimer faire ses efforts-là. »

A voir aussi : Neymar : « Je respecte le PSG et je vais toujours les soutenir »

La comparaison avec Neymar ?

« Je sais qu’il y a beaucoup de comparaisons. Bien sûr, je m’inspire de certains joueurs comme tous les joueurs. Mais voilà, aujourd’hui, je suis Désiré Doué et j’ai aussi envie d’inscrire mon nom dans l’histoire du football. »