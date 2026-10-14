Désiré Doué, le super dribbleur du PSG

Désiré Doué est l’un des meilleurs dribbleurs du monde. Le numéro 14 du PSG aime provoquer ses adversaires et être imprévisible, lui qui affiche une large palette de dribbles.

Désiré Doué est l’un des joueurs les plus spectaculaires de l’effectif du PSG. Le milieu offensif aime faire la différence sur le terrain par des dribbles dévastateurs. L’ancien Rennais est un super dribbleur qui a fait de cette dextérité balle au pied une marque, une signature et un symbole fort de son jeu spectaculaire, souligne Le Parisien. Chez lui, le dribble n’est pas qu’une simple arme de percussion, c’est une invitation au déséquilibre et une manière de rappeler que le football reste un jeu qui l’enchante et ceux qui l’entourent, avance le quotidien francilien.

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Luis Enrique a cherché à tirer le meilleur de ses qualités techniques

La trajectoire ascendante du numéro 14 du PSG s’est en effet accompagnée ces trois dernières saisons de gestes techniques léchés, de cette aisance et de cette faculté rare à être imprévisible. Passements de jambes, contrôle derrière le pied d’appui, changements de rythme, détaille Le Parisien. Pour Désiré Doué, le dribble n’a pas une forme unique. Il peut se jouer dans un mouchoir de poche, au milieu de plusieurs adversaires, de manière arrêtée ou s’étirer sur plusieurs mètres lorsque l’international français décide de faire parler sa puissance, assure le quotidien francilien. Cet aspect du jeu de l’international français a souvent fait l’objet de discussions au sein du staff de Luis Enrique qui a cherché à tirer le meilleur de ses qualités techniques et à les intégrer, petit à petit, dans son projet. Reste désormais à transformer cette virtuosité en une arme encore plus redoutable. Le passage du joueur spectaculaire au très grand joueur se mesurera à sa capacité à faire les bons choix. Savoir quand provoquer, quand accélérer, quand lâcher le ballon plutôt que de chercher l’élimination supplémentaire, conclut Le Parisien.