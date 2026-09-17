Désiré Doué ne s’inquiète pas de son léger déclassement

Cadre du PSG, Désiré Doué a commencé les deux derniers matches du club de la capitale sur le banc. L’international français ne s’inquiète pas de sa situation actuelle.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a toujours placé le collectif devant l’individualité. Il n’hésite pas à mettre des cadres sur le banc s’il juge qu’un joueur mérite plus sa place dans le onze qu’un autre. Alors qu’il avait commencé les cinq premiers matches de la saison du club de la capitale comme titulaire, Désiré Doué reste sur deux rencontres débutées sur le banc. Une situation qui n’entame en rien la confiance accordée à l’ancien Rennais, assure Le Parisien. Avec 399 minutes disputées, Doué est encore, à l’heure actuelle, le joueur offensif le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Le coach espagnol profite de ce début de saison pour tester ses associations, distribuer les minutes et créer des automatismes.

Une concurrence pas vécue comme une menace

En interne, personne ne considère ces deux passages sur le banc comme un problème, assure le quotidien francilien. « Il n’y a rien d’inquiétant, Luis Enrique applique simplement sa logique de rotation à tout le monde », rassure un proche du groupe. La concurrence n’est d’ailleurs pas vécue comme une menace par le jeune international français. Ferran Torres le pousse à être meilleur ? Oui. Doué préférerait être sur le terrain plutôt que sur le banc ? C’est une évidence. Mais il n’y a chez lui ni crispation, ni inquiétude. Le joueur de 21 ans continue de montrer le même visage : travailleur, souriant, exigeant. Une attitude qui tranche avec le bruit extérieur, lance Le Parisien. En coulisses, de premiers échanges autour d’une prolongation de contrat ont déjà eu lieu avec la direction sportive. Son engagement actuel court jusqu’en 2029, mais le PSG souhaite aller plus loin et sécuriser l’avenir de l’un de ses talents les plus purs. Un signal autrement plus parlant que deux titularisations manquées, conclut le quotidien francilien.







