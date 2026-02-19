Doué
Désiré Doué nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine en C1

Mardi soir, le PSG s »st imposé contre Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Désiré Doué brillé dans ce match avec une implication sur les trois buts. Il est nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine.

Si le PSG s’est imposé contre Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions (2-3), il le doit en très grande partie à Désiré Doué. Entré en jeu à la 26e minute pour remplacer Ousmane Dembélé, touché au mollet, le numéro 14 du PSG a marqué sur son premier ballon avant d’être impliqué sur l’égalisation d’Achraf Hakimi, sa frappe ayant été repoussée par le gardien monégasque dans les pieds de l’international marocain. Il a ensuite marqué le but de la victoire sur une passe de Warren Zaïre-Emery.

Impliqué sur les trois buts du PSG

Après cette prestation XXL, il a été élu meilleur joueur du match. L’international français est également en course pour le titre de meilleur joueur de la semaine de la Ligue des champions. L’attaquant du PSG est en concurrence avec Anthony Gordon, auteur d’un quadruplé lors du festival de Newcastle sur la pelouse de Qarabag (1-6), Patrik Schick, qui s’est offert un doublé contre l’Olympiakos (0-2), et Kasper Hogh, buteur avec Bodo/Glimt lors de la victoire du club norvégien contre l’Inter Milan (3-1). Pour voter pour Désiré Doué, cela se passe ici



