Désiré Doué, pas encore un titulaire indiscutable avec la France

Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Avec l’équipe de France, il n’a pas le même statut. Le changement de système instauré par Zinédine Zidane l’éloigne d’une place de titulaire indiscutable.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué a été l’un des artisans des deux saisons historiques du club de la capitale avec les deux victoires en Ligue des champions. Avec ses performances sur le terrain, il est l’un des cadres des doubles champions d’Europe à seulement 21 ans. À chaque rassemblement de l’équipe de France, l’ancien Rennais est convoqué. Mais contrairement au PSG, il n’est pas un titulaire indiscutable. Et pour L’Equipe, le changement de schéma de jeu en Bleus l’éloigne d’une place de titulaire indiscutable avec la France. Le passage de l’équipe de France au 4-3-3 lui enlève mécaniquement une chance de débuter les matches, avance le quotidien sportif.

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Une possibilité de le voir jouer relayeur

En 4-2-3-1, les choses étaient claires : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise étaient titulaires, quand Doué et Bradley Barcola se disputaient la quatrième place sur le côté gauche. Ils étaient habitués à cette concurrence au PSG, et Doué en sortait vainqueur quand les grands rendez-vous approchaient. Le voyage en Turquie a montré que les trois indiscutables l’étaient restés. Mbappé, Dembélé et Olise étaient là au coup d’envoi, mais la blessure du premier, utilisé à gauche par Zidane, donne à Doué l’occasion de prouver qu’il sait être régulier, alors que ses inconstances sont parfois aussi remarquées que ses inspirations. En 4-3-3, il peut très bien interpréter un rôle de relayeur que Zidane n’hésite pas à confier à des profils créatifs. Désiré Doué ne doute pas après des semaines plus ternes, qui a brillé lundi à droite après avoir fait la mise en place en faux neuf, et qui devrait être aligné à gauche ce vendredi soir, conclut L’Equipe.