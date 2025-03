Désiré Doué plus cher que prévu pour le PSG ?

L’été dernier, le PSG a recruté Désiré Doué contre 50 millions d’euros en provenance de Rennes. Certains bonus pourraient faire grimper le montant à 70 millions d’euros.

Désiré Doué a réussi à s’imposer comme un joueur très important de la rotation de Luis Enrique. L’international espoirs français, après des débuts poussifs sous le maillot Rouge & Bleu, est presque un titulaire indiscutable sous les ordres du coach espagnol. Que ce soit en attaque ou au cœur du jeu, l’ancien Rennais réalise de très belles performances depuis plusieurs semaines (cinq buts et huit passes décisives en 2025). Sur l’ensemble de la saison, il a participé à 36 matches toutes compétitions confondues (20 titularisations, 1864 minutes de temps de jeu) pour sept buts et dix passes décisives.

Des bonus pouvant atteindre 20 millions d’euros

Recruté contre 50 millions d’euros cet été par le PSG, Désiré Doué pourrait rapporter un peu plus à son club formateur, le Stade Rennais. En effet, selon les informations de Ouest France, l’équipe bretonne pourrait récolter encore 20 millions avec des bonus. Le quotidien régional explique tout de même qu’une partie de ces bonus serait difficilement atteignable, comme le fait que le PSG remporte la Ligue des champions. Ouest France indique que la moitié de ces bonus pourraient être assez facilement atteignables. En effet, des clauses liées aux performances individuelles et collectives de Désiré Doué, mais aussi à son temps de jeu, auraient été incluses dans le deal entre le PSG et Rennes.