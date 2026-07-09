Désiré Doué préféré à Bradley Barcola contre le Maroc ?

Ce jeudi soir (22 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France et le Maroc s’affrontent pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Trois joueurs du PSG devraient être titulaires lors de ce match.

Comme il y a quatre ans, l’équipe de France et le Maroc s’affrontent lors de la phase finale de la Coupe du monde. Au Qatar, c’était une demi-finale, remportée par les Bleus (2-0). Lors de cette édition 2026, il s’agit d’un quart de finale. Les Marocains auront un esprit de revanche et tenteront de se qualifier pour une deuxième demi-finale de suite alors que les Français veulent poursuivre leur rêve de troisième étoile. Pour cette rencontre, les observateurs expliquaient qu’il n’y avait qu’un seul doute sur la composition de départ des Bleus : quel joueur débuterait la rencontre dans le couloir gauche de l’attaque. Deux joueurs du PSG étaient en concurrence pour cette place, Bradley Barcola et Désiré Doué. Et il semblerait que Didier Deschamps ait fait son choix.

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Trois joueurs du PSG titulaires ?

En effet, selon Le Parisien, L’Equipe et RMC Sport, c’est le numéro 14 du PSG qui devrait être choisi pour accompagner Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise au sein de l’attaque des Bleus. L’ancien Rennais devrait donc connaître sa troisième titularisation lors de cette Coupe du monde, comme l’ancien Lyonnais. Alors qu’il y avait la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery titulaire aux côtés d’Adrien Rabiot au milieu de terrain, le titi du PSG devrait commencer sur le banc. C’est Manu Koné qui devrait accompagner le joueur de l’AC Milan dans l’entrejeu. Enfin, en défense, c’est du classique avec Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé à droite, Dayot Upamecano et William Saliba en défense centrale et Lucas Digne à gauche. Du côté du Maroc, sans surprise, Achraf Hakimi sera titulaire dans son couloir droit et portera le brassard de capitaine.