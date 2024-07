Désiré Doué prêt à partir pour seulement deux clubs ?

Désiré Doué (19 ans) est associé au PSG depuis plusieurs semaines. Le milieu offensif de Rennes aurait deux choix pour son avenir, le PSG ou le Bayern Munich.

Pour renforcer son effectif, outre des joueurs confirmés, le PSG recherche des jeunes pépites qui pourraient poursuivre leur éclosion au sein du club de la capitale. C’est ce qu’il a fait avec Bradley Barcola (21 ans) l’été dernier et c’est ce qu’il aimerait faire avec Désiré Doué. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Rennes, le milieu offensif (19 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens. Si le PSG est sur les rangs, Arsenal, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich s’intéresseraient aussi à lui. C’est le club allemand qui serait le plus actif dans ce dossier, avec une offre de 35 millions d’euros transmise au Stade Rennais. Proposition refusée par les dirigeants bretons, qui souhaiteraient récupérer 60 millions d’euros pour leur international espoirs français.

Un avenir en Premier League écarté

Selon les informations de Sky Sports, s’il devait quitter Rennes, et ce, malgré l’intérêt de clubs de Premier League, Désiré Doué aurait deux destinations en tête pour son avenir, le Bayern Munich ou le PSG. De son côté, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, indique que Désiré Doué s’imagine bien rejoindre le club allemand dès cet été. Des négociations concrètes ont eu lieu entre Rennes et le Bayern Munich. Alors que, dans un premier temps, on évoquait une possible volonté du Bayern d’attendre 2025 pour s’offrir les services de Désiré Doué, le plan est bien de tenter de le faire signer dès cet été. Florian Plettenberg indique que malgré les rumeurs d’une offre déjà transmise, du côté de ses sources, il n’y a pas de confirmation d’une offre écrite du Bayern Munich à Rennes. Mais les deux clubs sont bien en contact concernant un éventuel transfert de la pépite rennaise en Bundesliga. Le journaliste conclut en expliquant que le PSG est bien sûr les rangs pour s’offrir Désiré Doué.

Le PSG a fait savoir qu’il allait se positionner

Enfin, Loïc Tanzi confirme que le Bayern Munich a attaqué dans le dossier Désiré Doué. Le PSG, lui, a fait savoir qu’il allait se positionner, via un communiquant externe au club, mais qui travaille pour quelqu’un au club. « Stratégie de diversion pour une autre piste ? », se demande le journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe. Ce dernier indique aussi que le club de la capitale ne doit pas trop tarder sur ce dossier. « Attention, ça ne veut pas dire que Doué ne viendra pas au PSG. Mais ces personnes expliquent depuis plusieurs jours que ça va bouger et pour l’instant, il n’y a que le Bayern qui a bougé », conclut Loïc Tanzi.