Désiré Doué, quatrième homme de l’attaque du PSG ?

Cadre du PSG, Désiré Doué a commencé les deux derniers matches sur le banc. Il semble actuellement le quatrième joueur offensif derrière Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres.

Le PSG est l’une des meilleures attaques d’Europe. Elle a été renforcée cet été avec les arrivées de Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres. Elle a également perdu Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. La saison dernière, lors des grands matches, Luis Enrique titularisait systématiquement le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Le premier cité a commencé les deux derniers matches des Rouge & Bleu sur le banc et n’est entré en jeu que lors de la victoire à Brest hier soir. L’Equipe indique qu’il est bien trop tôt pour s’inquiéter. Mais après son excellente prestation contre Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe (1 but, 1 passe décisive), Doué n’a pas nourri ses statistiques personnelles. Et il ne s’est plus démarqué de ses partenaires offensifs depuis sa bonne prestation lors du déplacement à Rennes.

Désiré Doué ne serait pas en difficulté physiquement ou techniquement

Le numéro 14 du PSG est devenu, cette semaine, le quatrième homme de l’attaque, estime le quotidien sportif. Comme la saison passée, la concurrence pour les trois postes de devant se dispute entre quatre individualités, Ferran Torres ayant remplacé Bradley Barcola dans le tourniquet. « Mais, en attendant que Maghnes Akliouche voire Mika Godts s’affirment, Doué a reculé – provisoirement au moins – dans la hiérarchie. Bousculé par un champion du monde. Aligné à droite dans le Finistère mais régulièrement croisé dans l’axe au gré de ses permutations avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres y a soigné ses données comptables. L’ancien Barcelonais (26 ans) a inscrit six buts sur ses cinq premiers matches avec le PSG« , lance le quotidien sportif. Pour Doué, c’est le constat du moment, pas un déclassement. Juste la transposition, sur le terrain, de la doctrine Luis Enrique. L’entraîneur parisien a martelé à ses troupes en début de saison que les statuts de titulaire ou remplaçant n’existent pas, selon lui. Alors, autour de lui, le temps de l’inquiétude n’est pas arrivé, au contraire. Désiré Doué ne serait pas en difficulté physiquement ou techniquement. Un autre enjeu va bientôt se dessiner, en coulisses, au-delà des échanges informels ayant déjà eu lieu : la prolongation d’un élément majeur, dont le contrat s’achève pour l’heure en juin 2029, conclut L’Equipe.