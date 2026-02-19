Doué

Désiré Doué seul joueur du PSG dans l’équipe de la semaine de C1

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 février 2026

Le PSG s’est offert une victoire renversante lors du barrage aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale place un joueur dans l’équipe de la semaine.

Le PSG doit se défaire de Monaco en barrage de la Ligue des champions pour se qualifier en huitièmes de finale. La manche aller se déroulait mardi soir sur la pelouse du stade Louis-II. Après une entame de rencontre catastrophique, le PSG a réussi à renverser le match grâce à un Désiré Doué en très grande forme, avec une implication sur les trois buts, avec un doublé et une frappe repoussée dans les pieds d’Achraf Hakimi qui a égalisé. Ce jeudi, l’UEFA a dévoilé l’équipe type des barrages aller de la Ligue des champions. Et dans cette dernière figure un seul joueur du PSG, Désiré Doué

Battu pour le titre de meilleur joueur de la semaine

Également nommé pour le titre de meilleur joueur des barrages aller de la Ligue des champions, le numéro 14 du PSG a terminé deuxième de cette récompense honorifique, remportée par Anthony Gordon, auteur d’un quadruplé lors du festival de Newcastle sur la pelouse de Qarabag (1-6), qui lui octroie à 99,9% de chances de se qualifier en huitièmes de finale avant la manche retour à St James Park la semaine prochaine. 

  • L’équipe de la semaine de Ligue des champions : Kobel (Borussia Dortmund) – Ryerson (Borussia Dortmund), Sanchez (Galatasaray), Burn (Newcastle), Grimaldo (Bayer Leverkusen) – Tzolis (Club Bruges), Tchouaméni (Real Madrid), Sara (Galatasaray), Doué (PSG) – Hogh ( Bodo/Glimt), Gordon (Newcastle)

