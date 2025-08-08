Désiré Doué simple outsider pour le Trophée Kopa ?

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du PSG, Désiré Doué postule pour le Trophée Kopa. Face au favori Lamine Yamal, il a des arguments pour bousculer la hiérarchie.

Arrivé au PSG l’été dernier, Désiré Doué a eu un temps d’adapation avant d’exploser en fin d’année 2024 pour ne plus quitter le onze de départ de Luis Enrique. L’international français a fortement brillé avec 16 buts et 16 passes décisives en 61 matches toutes compétitions confondues. Avec ses performances, il est logiquement nommé pour le Trophée Kopa, titre qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Il est également présent dans la liste des 30 nommés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football. S’il n’est pas favori cette dernière, il fait partie des joueurs qui prétendent à soulever le Trophée Kopa.

Désiré Doué a des arguments à faire valoir

Pour L’Equipe, Lamine Yamal reste le favori à sa propre succession pour le Trophée Kopa. Mais le numéro 14 du PSG n’a pas dit son dernier mot, indique le quotidien sportif. « Tandis que Lamine Yamal a réussi le triplé Liga – Coupe d’Espagne – Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone, l’ancien Rennais a l’avantage sur lui concernant le palmarès collectif en club, avec un Grand Chelem national également, mais aussi un sacre en Ligue des champions et une finale de Coupe du monde des clubs. » Si la presse internationale compare beaucoup Doué à son homologue barcelonais, il est encore tôt pour évoquer une rivalité profonde entre les deux prodiges, même si celle-ci a grandi ces dernières semaines. Le Parisien a par exemple mis une pièce dans la machine fin juillet quand un fan lui avait demandé sur le réseau social Tiktok qui était le meilleur entre lui et le Barcelonais. « C’est une très bonne question, c’est moi ! », avait-il répondu dans un sourire, lance L’Equipe. Lamine Yamal aura néanmoins un concurrent plus féroce qu’en 2024, où ses poursuivants Arda Güler et Kobbie Mainoo avaient fini très loin de lui (respectivement 26 et 20 points), conclut le quotidien sportif.