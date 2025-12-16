Désiré Doué titulaire en faux numéro 9 contre Flamengo ?

Demain soir (18 heures, M6, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Désiré Doué pourrait débuter en faux numéro 9.

Après sa victoire en Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan (5-0), le PSG était directement qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le club de la capitale affrontera Flamengo pour tenter de s’offrir cette compétition pour la première fois de son histoire. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Achraf Hakimi ne pourra pas tenir sa place demain soir. De retour de blessure, Lucas Chevalier devrait garder les cages du PSG après avoir laissé sa place à Matvey Safonov lors des trois derniers matches des Rouge & Bleu, selon Le Parisien et RMC Sport.

Marquinhos de retour dans le onze ?

Pour la défense, Warren Zaïre-Emery devrait occuper le couloir droit, alors que la charnière centrale devrait être composée par Willian Pacho et Marquinhos. Le quotidien francilien indique que si le capitaine du PSG, victime d’une gêne à une hanche la semaine dernière et qui a manqué le match contre Metz ce week-end, ne peut pas commencer le match, ce serait Illia Zabarnyi qui accompagnerait l’international équatorien. Dans le couloir gauche, Nuno Mendes devrait être choisi. En ce qui concerne le milieu de terrain, Luis Enrique devrait aligner Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient accompagner Désiré Doué, qui serait placé au poste de faux numéro 9. De retour dans le groupe après son état grippal, Ousmane Dembélé devrait commencer sur le banc.