Désiré Doué titulaire en faux numéro 9 contre l’Italie ?

Convoqué par Zinédine Zidane pour la trêve internationale, Désiré Doué pourrait être titulaire ce jeudi soir avec la France contre l’Italie. Le numéro 14 du PSG serait placé en faux numéro 9.

Ce jeudi soir (20h45, TF1), l’équipe de France se déplace en Italie pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. En cas de victoire sur la pelouse de San Siro, les Bleus se qualifieront pour les quarts de finale de la compétition. Pour ce deuxième rassemblement de la saison 2026-2027, Zinédine Zidane a convoqué deux joueurs du PSG, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Hier, il a appelé Senny Mayulu pour pallier au forfait de Kylian Mbappé contre les Italiens. Un seul d’entre eux devrait être titulaire ce soir.

Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sur le banc

Selon L’Equipe et Le Parisien, Désiré Doué pourrait débuter la rencontre contre l’Italie au poste de faux numéro 9. Le numéro 14 du PSG serait accompagné par Bradley Barcola et Michael Olise. Les deux quotidiens s’accordent aussi sur le milieu de terrain que devrait aligner Zinédine Zidane. Lucas Da Cunha devrait être associé à Adrien Rabiot et Rayan Cherki. En défense L’Equipe estime que le sélectionneur devrait aligner, Malo Gusto dans le couloir droit, Andy Diouf dans le couloir gauche et une défense centrale JérémyJacquet-Dayot Upamecano. Pour Le Parisien, c’est Adrien Truffert qui devrait commencer dans le couloir gauche. Enfin, dans les buts, les deux quotidiens s’accordent pour une titularisation de Mike Maignan.