Ce samedi, Désiré Doué est sorti sur blessure lors de la victoire du PSG contre Nice (2-3). S’il doit passer une IRM demain, le numéro 14 du PSG sait qu’il est touché au ligament croisé antérieur du genou droit.

Ce samedi, le PSG a très certainement un deuxième de ses cadres sur une blessure au ligament croisé antérieur du genou. Quelques semaines après Khvicha Kvaratskhelia sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Barcelone (4-2), Désiré Doué s’est écroulé sur le terrain à Nice en se touchant le genou avec des cris stridents. Après plusieurs minutes au sol entouré de ses coéquipiers choqués, l’international français est sorti, en larmes, sur une civière. Si la nature de sa blessure n’était pas encore connue, les soupçons portaient sur le ligament croisé du genou.

Des examens demain pour établir un diagnostic exact

Ce samedi soir, L’Equipe indique que s’il faut attendre l’IRM que va passer le numéro 14 du PSG demain, Désiré Doué sait déjà qu’il est touché au ligament croisé antérieur du genou droit. Les premiers tests effectués samedi permettent d’ores et déjà de savoir que l’attaquant va manquer plusieurs mois de compétition, assure le quotidien sportif. Ce dernier conclut en indiquant que l’examen de demain doit désormais permettre de préciser la nature et la gravité de la blessure grâce à l’imagerie médicale, afin d’établir un diagnostic exact. Une chose est sûre, il va manquer de nombreux mois de compétition. Il va manquer à l’attaque du PSG, lui qui était en très grande forme ces dernières semaines. Luis Enrique va aussi devoir repenser son attaque avec l’absence de longue durée de deux de ses cadres dans le secteur offensif.











