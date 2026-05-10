Désiré Doué, un joueur très impliqué dans les efforts sans ballon

Dans ce PSG de Luis Enrique au collectif solide, le numéro 14 parisien, Désiré Doué, s’intègre parfaitement dans cette équipe grâce à ses nombreux efforts sur le terrain.

Pour la deuxième fois consécutive, le PSG va disputer une finale de Ligue des champions. Après l’avoir emporté la saison passée au terme d’une rencontre de rêve face à l’Inter Milan (5-0), le club parisien aura l’occasion de défendre son titre face à Arsenal le 30 mai prochain, à Budapest. Pour cela, Luis Enrique a construit un collectif aussi fort techniquement qu’irréprochable dans les efforts.

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Désiré Doué, le joueur offensif ayant effectué le plus de pressings en Ligue des champions

Et plusieurs joueurs incarnent parfaitement cette philosophie de jeu du technicien espagnol. Si Ousmane Dembélé prend la lumière depuis sa transformation, un autre ancien du Stade Rennais impressionne : Désiré Doué. Recruté à l’été 2024, le Golden Boy 2025 monte en puissance dans cet exercice 2025-2026. Après une première partie de saison marquée par les blessures, l’international français est monté en puissance au moment charnière de la saison. Le numéro 14 parisien pourrait disputer son 100e match avec les Rouge & Bleu ce dimanche face au Stade Brestois. Il est surtout devenu un joueur complet : « plus efficace dans les zones décisives et, surtout, très impliqué dans le travail sans ballon », rapporte Le Parisien.

Face au Bayern Munich mercredi, Désiré Doué a été utilisé dans une position plus axiale. Une stratégie préméditée, préparée et pensée. « Chargé de perturber la relance bavaroise, le numéro 14 a constamment mis sous pression les défenseurs et le gardien adverses, obligeant les Allemands à jouer plus vite, parfois plus long, et donc moins proprement. Par séquences, on l’a vu plonger dans les pieds de Manuel Neuer, Jonathan Tah ou Dayot Upamecano avec une agressivité maîtrisée, rappelant qu’il n’est pas seulement ce genre de joueur que l’on regarde pour l’étincelle. » L’attaquant de 20 ans est capable de transformer une action défensive en action offensive en l’espace de quelques secondes grâce à son intensité et à son volume de course. « Lorsqu’il était plus jeune, l’enjeu était surtout de canaliser cette fougue afin qu’il conserve de la clairvoyance dans la zone de vérité. Mais, au fil du temps, il a gommé ces erreurs pour devenir aujourd’hui un élément tout aussi impactant sans ballon qu’avec. »

Dans l’intensité de ses courses, l’ancien Rennais est le Parisien le plus performant, devant les autres offensifs Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, pourtant déjà salués pour leurs efforts. À Rennes, le Golden Boy était reconnu pour ses efforts à haute intensité, comme le rapporte Guillaume Testu, ancien préparateur physique et responsable du développement individuel au Stade Rennais : « Quand tu dépasses les 950 m à haute intensité sur un match pour un joueur offensif, c’est énorme. Ce qui est impressionnant chez lui, c’est sa capacité à répéter les courses sans jamais flancher. C’est un avion de chasse. » Cette progression se ressent dans le PSG de Luis Enrique. « Sa capacité à répéter les courses est devenue une arme majeure. En championnat, malgré un temps de jeu moyen inférieur à celui de ses partenaires d’attaque (73 minutes, contre 76 pour Dembélé et Kvaratskhelia, et 80 pour Barcola), il est celui qui effectue le plus d’actions défensives. Il est aussi le joueur offensif effectuant le plus de pressings en Ligue des champions, devant Bukayo Saka et Michael Olise », conclut LP.