Désiré Doué, un talent rare qui illumine les matches du PSG

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué, après un petit temps d’adaptation, a montré sur le terrain toute l’étendue de son talent déjà aperçu lors de sa formation et ses débuts en professionnel à Rennes.

Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. À seulement 21 ans, il est déjà un cadre de l’effectif de Luis Enrique. Faire la différence quand la route s’élève, et quand le match ne s’est pas encore ouvert, est la signature des grands joueurs. Il l’est déjà, bien sûr, mais si l’on continue d’évoquer l’idée d’un diamant, à son sujet, c’est sans doute avec l’arrière-pensée qu’il y a quelque chose à polir, lance L’Equipe. Le joueur créatif a su se transformer au contact de Luis Enrique et de ses exigences, parce qu’il est un athlète remarquable en surplus d’un grand talent technique, et parce qu’il a su de mieux en mieux, au fil du temps, tourner sa gestuelle à la Neymar vers un peu plus d’efficacité. Et de simplicité ? Parfois, oui, et plus souvent qu’avant, lance le quotidien sportif.

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Le numéro 14 du PSG n’a pas tout fait parfaitement, s’est montré inconstant, un joueur de cycles par-delà ses blessures, mais il émerge sans cesse par sa capacité à créer le danger, cette manière supérieure d’être à l’aise dans les petits espaces, grâce à l’enchaînement rare de ses appuis courts et la vitesse de déclenchement de sa frappe que rien n’annonce chez lui : quand l’adversaire attend qu’il arme, il a déjà frappé, souligne L’Equipe. « Jusque-là, il a été régulièrement protégé de n’être jamais le joueur majeur, de ne pas être guetté trop souvent par le syndrome du sauveur, de laisser la pression à Kylian Mbappé, en équipe de France, et à Ousmane Dembélé, au PSG, où la concurrence avec Bradley Barcola divisait mécaniquement les attentes par deux. Celle, éventuelle, de Maghnes Akliouche, en ce moment, va se diluer sous l’effet de la blessure longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, et pendant celle de Dembélé, il va bien falloir que quelqu’un s’occupe de tout », conclut L’Equipe.

















