Désiré Doué va faire son retour dans le groupe du PSG pour Bilbao

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 décembre 2025

Absent depuis le 29 octobre et une blessure aux ischio-jambiers, Désiré Doué va faire son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Bilbao.

Lors de cette saison 2025-2026, Désiré Doué n’a pas été épargné par les blessures. La dernière en date, celle aux ischio-jambiers contractée contre Lorient le 29 octobre dernier. L’international français devrait faire son retour sur les terrains contre l’Athletic Club demain soir. Présent à l’entraînement collectif depuis presque une semaine, l’ancien Rennais sera dans le groupe de Luis Enrique pour le sixième match de la phase de ligue de la Ligue des champions des champions d’Europe en titre selon les informations de RMC Sport.

Dembélé et Chevalier forfaits

Le média sportif indique que Luis Enrique devra faire sans deux de ses joueurs importants pour cette rencontre contre l’Athletic Club. Lucas Chevalier, qui ressent toujours une gêne à sa cheville, est forfait pour le déplacement du PSG en Espagne. Ce sera également le cas d’Ousmane Dembélé. Absent de l’entraînement hier en raison d’un état grippal, le numéro 10 du PSG est encore souffrant ce mardi et ne fera donc pas le déplacement à Bilbao, selon RMC Sport.

