Dans le viseur du PSG et du Bayern Munich depuis plusieurs semaines, Désiré Doué attendait la fin des Jeux Olympiques pour faire un choix sur son avenir. Cela ne devrait plus tarder, comme le joueur l’a indiqué ce samedi.

Depuis plusieurs semaines, le PSG et le Bayern Munich se disputent Désiré Doué. Les deux clubs se sont rapprochés des demandes du Stade Rennais pour libérer leur pépite, mais le joueur a demandé un peu plus de temps pour réfléchir, lui qui participait aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Hier, il a participé à la défaite des Bleus dans un match complètement fou contre l’Espagne (5-3 après prolongation). Ce samedi, les vice-champions olympiques ont reçu une ovation au club France après leur très bon parcours dans la compétition.

« J’ai une décision à prendre »

À l’issue de ce bain de foule, Désiré Doué a répondu aux questions des journalistes. Et sans surprise, il a été questionné sur son avenir. Alors que le PSG et le Bayern Munich espèrent attirer l’international espoirs français, ce dernier a expliqué que son avenir devrait être connu assez rapidement, lui peu désormais se concentrer à 100% sur ça. « Les Jeux Olympiques, c’est fini. J’ai une décision à prendre, et je la prendrai dans les prochains jours », indique le joueur du Stade Rennais, dans des propos relayés par le journaliste de France Info, Julien Froment.