Deux absents à l’entraînement du PSG avant Le Havre

Ce jeudi, le PSG s’entraînait une dernière fois à la veille de son déplacement au Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1. Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet.

Les choses sérieuses commencent enfin pour le PSG. Demain soir (20h45, DAZN), le club de la capitale se déplace au Havre pour défier le HAC pour le compte de la première journée de Ligue 1. A la veille de cette rencontre, les joueurs parisiens se sont entraînés une dernière fois au Campus de Poissy pour préparer cette rencontre. Lors de cette dernière, où les quinze premières minutes étaient ouvertures aux médias, on a pu faire un point sur le groupe qu’avait à disposition Luis Enrique.

Lucas Beraldo de nouveau présent à l’entraînement

Touché à la cheville lors du premier match de préparation du PSG contre Sturm Graz (2-2), Lucas Beraldo avait déclaré forfait pour la rencontre contre Leipzig (1-1). Le défenseur brésilien a fait son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers hier et était bien présent ce jeudi matin sur les pelouses du Campus. C’était également le cas d’Achraf Hakimi et Arnau Tenas, qui ont terminé les Jeux Olympiques en fin de semaine dernière. Ils postulent donc pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement au Havre demain. Pas dans les plans du coach espagnol, Milan Skriniar, Nordi Mukiele et Danilo Pereira étaient bien présents à l’entraînement, tout comme Nuno Mendes, qui sera suspendu pour la rencontre de demain en raison d’une accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière. Absents de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ne participent pas à cet entraînement. Le PSG a évoqué la situation de ses deux défenseurs dans son point médical du jour. Le titi « continue son programme de force adapté », alors que l’ancien du Bayern « poursuit son protocole de reprise. »