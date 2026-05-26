Dembélé x Hakimi (entraînement)

Deux bonnes nouvelles au PSG à quatre jours de la finale 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 mai 2026

Dans quatre jours, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Ce mardi, Luis Enrique pourrait voir Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé participer à l’entraînement collectif.

Le PSG pourrait se présenter à la Puskas Arena de Budapest pour y défier Arsenal en finale de la Ligue des champions avec un groupe au complet. Ce mardi, lors de l’entraînement au Campus de Poissy, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de ses deux derniers joueurs blessés, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, selon les informations de RMC Sport. Touché au mollet lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC le 17 mai dernier, le numéro 10 du PSG, qui enchaîne actuellement les soins, a expliqué en privé aller mieux et est attendu à l’entraînement collectif du jour.

Dembélé et Hakimi absents de l’opposition interne du PSG
canalsupporters.com

Achraf Hakimi a tout donné pour être apte

En ce qui concerne Achraf Hakimi, sauf surprise de dernière minute, il devrait lui aussi s’entraîner avec ses coéquipiers du PSG dans l’après-midi. L’international marocain, touché à la cuisse lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich le 28 avril dernier (5-4), s’est entraîné intensivement à l’écart du groupe pour pouvoir prétendre à une place pour cette finale contre Arsenal, conclut le média sportif.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 mai 2026

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