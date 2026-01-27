Deux cadres de retour comme titulaires contre Newcastle ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait titulariser deux joueurs cadres de retour de blessure.

Le PSG joue sa place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions demain soir avec sa rencontre contre Newcastle – au Parc des Princes – dans le cadre de la huitième et dernière journée de la phase régulière de la Champions League. Pour cette rencontre importante, Luis Enrique pourra compter sur le retour de plusieurs cadres. Blessés de longue date, Achraf Hakimi et Joao Neves devraient être de retour dans le groupe concocté par le coach du PSG. Ce devrait aussi être le cas de Fabian Ruiz, touché au genou contre le Sporting.

A lire aussi : LDC – Le point médical du PSG avant la réception de Newcastle

Warren Zaïre-Emery de retour au milieu ?

Selon Le Parisien, Lucas Chevalier devrait être titulaire dans le but. Après avoir fait son retour avec le Maroc, Achraf Hakimi devrait commencer dans le couloir droit de la défense. L’international marocain devrait accompagner Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Remis de son coup au genou reçu contre le Sporting la semaine dernière, Fabian Ruiz devrait être titulaire aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Enfin pour l’attaque, Luis Enrique devrait faire confiance à Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.