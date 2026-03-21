Deux cadres de Liverpool incertains pour le quart aller contre le PSG ?

Le 8 avril prochain, le PSG recevra Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Alisson Becker et Mohamed Salah sont incertains.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Liverpool à ce stade de la compétition. La manche aller se déroulera le 8 avril prochain sur la pelouse du Parc des Princes avant la manche retour à Anfield le 14. Si le PSG devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet pour cette double confrontation contre les Reds, ces derniers pourraient devoir faire sans l’un de leurs cadres. En effet, sur son compte Instagram, Alisson Becker, le gardien du club de la Mersey, a annoncé devoir se tenir éloigné des terrains « pour un moment. »

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Hugo Ekitike aussi blessé

Dans sa publication, le gardien explique : « Malheureusement je serai absent pour un moment. Je travaille déjà dur pour revenir plus fort ! Merci pour votre soutien ! » Il ne donne pas la raison de son absence ni la durée de celle-ci. Il faudra attendre la communication officielle de Liverpool pour en savoir plus à ce sujet. En conférence de presse, Arne Slot, le coach des Reds, avait évoqué l’absence de son gardien et expliqué que c’était une blessure mineure et qu’il ne devrait pas être éloigné des terrains jusqu’au choc au Parc des Princes. Pour rappel, Alison avait écœuré les joueurs du PSG lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions la saison dernière avec pas moins de neuf parades décisives. Mohamed Salah est aussi incertain pour ce quart aller. L’Égyptien, victime d’une blessure musculaire contre Galatasaray, ne jouera pas avec l’Égypte lors de la trêve internationale. Arne Slot a indiqué : « L’expérience a montré qu’il peut revenir plus vite que d’autres car il prend grand soin de son corps. » Autre coup dur pour les Reds, la sortie sur blessure d’Hugo Ekitike au bout de sept minutes contre Brighton ce samedi après-midi. L’international français a reçu une béquille dès la première minute du match et est sorti en boitant et en pleurs. Dans ce dossier, on en saura plus dans les heures à venir. Enfin, absent depuis trois mois en raison d’une blessure au péroné, Alexander Isak devrait faire son retour contre le PSG. « La question est de savoir ce que l’on entend par ‘prêt’. Si vous voulez le joueur qui a joué exactement un an contre nous en finale de la Carabao Cup, et qui était trop fort pour nous ce jour-là, alors je vous dirais que j’ai des doutes à ce sujet après des mois d’absence. Mais je pense pouvoir l’utiliser pendant quelques minutes », assure Arne Slot en conférence de presse.