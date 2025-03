Deux changements dans le onze de Liverpool contre le PSG ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG et Liverpool s’affrontent en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Arne Slot pourrait apporter deux changements dans son onze par rapport à la manche aller.

Liverpool a réalisé un hold-up mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Mardi, les Reds voudront finir le travail à Anfield devant leurs supporters. Pour tenter de bonifier sa victoire à Paris, Arne Slot pourrait apporter deux changements dans son onze de départ par rapport à la manche aller.

Cody Gakpo incertain

Décisif sur le seul but de la rencontre, Darwin Nunez pourrait prendre la place de Diogo Jota en pointe de l’attaque des Reds, selon L’Equipe. Buteur contre le PSG et auteur de deux bonnes entrées cette semaine, Harvey Elliott pourrait être récompensé par une titularisation mardi soir à la place de Dominik Szoboszlai, qu’Arne Slot a jugé fatigué après la victoire poussive contre Southampton hier (3-1). Le quotidien sportif indique que Cody Gakpo, touché au coup, est toujours incertain alors que Joe Gomez et Conor Bradley sont blessés et forfaits pour l’affrontement contre le PSG.