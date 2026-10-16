Féminines PSG
Image : psg.fr

Deux gros coups durs pour les Féminines du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 octobre 2026

Demain soir, les Féminines du PSG affrontent OL Lyonnes en Arkema Première Ligue. Elles devront faire sans deux joueuses, qui devraient être éloignées des terrains pendant plusieurs mois.

Dans le cadre de la cinquième journée de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG affrontent l’OL Lyonnes. Les joueuses de Paulo Cesar affronteront les Lyonnaises sur la pelouse du Parc des Princes demain soir (21 heures, Canal Plus Foot). Pour ce choc du championnat, le coach des Parisiennes devra faire sans deux de ses joueuses majeures. Dans un communiqué médical, le club de la capitale a annoncé les blessures de Rasheedat Ajibade et Anaïs Ebayilin

Anaïs Ebayilin prolonge avec les Féminines du PSG
canalsupporters.com

Deux longues absences à prévoir

Dans leur communiqué, les Féminines du PSG indiquent que Rasheedat Ajibade souffre d’une fracture de la fibula. Elle « sera opérée prochainement par l’un des chirurgiens référents du club, avant d’entamer sa rééducation aux côtés de la cellule médicale du Paris Saint-Germain. » De son côté, Anaïs Ebayilin présente une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. « Notre milieu de terrain débutera une phase de préhabilitation avant d’être opérée dans les plus brefs délais. » Les deux joueuses manqueront plusieurs mois de compétition. « L’ensemble du Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à Rasheedat et Anaïs dans cette épreuve et leur souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement. »




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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 octobre 2026

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