Deux joueurs du PSG convoqué avec l’Espagne

Le PSG va terminer sa saison demain soir contre Clermont. Mais pour certains de ses joueurs, elle n’est pas totalement finie. Ce sera le cas pour deux Espagnols du groupe.

Le PSG va mettre fin à sa saison 2022-2023 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Clermont dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1 (21 heures, Canal Plus Sport 360). Une saison mitigée. Vainqueur du Trophée des Champions et du championnat, le club de la capitale a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Après des débuts tonitruants, le jeu de l’équipe s’est très vite effrité et les prestations sur les terrains n’ont pas été à la hauteur. Après cette rencontre contre les Clermontois, les Parisiens pourront couper un peu et recharger les batteries afin de mieux repartir la saison prochaine. Mais pour certains, il y aura encore deux matches à disputer.

Juan Bernat de retour en sélection espagnole

En effet, les sélections nationales vont jouer lors de ce mois de juin. Que ce soit des matches amicaux, des rencontres pour les qualifications à l’Euro 2024 ou à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 ou encore pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ce vendredi, Luis de la Fuente – le sélectionneur de l’Espagne – a dévoilé sa liste pour la Ligue des Nations. Et dans cette dernière figurent deux joueurs du PSG, Fabian Ruiz et Juan Bernat. Pour le latéral gauche, ce sera une première depuis un long moment. Un deuxième Français naturalisé espagnol, après Aymeric Laporte, Robin Le Normand a été convoqué par le sélectionneur ibérique pour ce rassemblement. Les Espagnols vont affronter l’Italie – de Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti – en demi-finale de la Ligue des Nations le 15 juin avant de jouer soit le match de la troisième place ou la finale le 18 juin contre les Pays-Bas ou la Croatie, les deux autres demi-finalistes. Convoqué lors de la Coupe du monde, Carlos Soler ne fait pas partie de cette liste, tout comme Sergio Ramos, qui a pris sa retraite internationale il y a quelques mois.

La liste de l’Espagne

Gardiens (3) : Simon, Kepa, Raya

Défenseurs (7) : Carvajal, Navas, Laporte, García, Le Normand, Jordi Alba, Bernat

Milieux (6) : Rodrigo, Zubimendi, Ruiz , Merino, Gavi, Canales

, Merino, Gavi, Canales Attaquants (7) : Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Asensio, Pino, Moreno, Joselu

