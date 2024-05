La saison 2023-2024 touche à sa fin. Mais pour certains joueurs, elle va un peu se prolonger. Ce sera le cas pour Marquinhos et Lucas Beraldo, convoqués avec le Brésil.

Il reste encore quatre matches au PSG avant d’achever sa saison 2023-2024. Champion de France et vainqueur du Trophée des champions, le club de la capitale peut s’offrir un troisième titre cette saison avec la Coupe de France. Les Parisiens affronteront Lyon, à la Décathlon Arena, le 25 mai prochain. Après cette rencontre, certains joueurs du PSG seront en vacances, d’autres auront un peu de rab avec l‘Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques. Ce sera le cas de Marquinhos et Lucas Beraldo.

Première Copa America pour Lucas Beraldo

Ce vendredi, Dorival, sélectionneur du Brésil, a dévoilé sa liste pour la Copa America (20 juin-14 juillet). Dans cette dernière figure les deux défenseurs centraux du PSG. Gravement blessé en début de saison, Neymar n’est pas remis et ne pourra donc pas participer à la compétition. Dorival a aussi fait des choix forts, en écartant Antony, Bremer, Casemiro, Gabriel Jesus, ou encore Richarlison. Endrick, la nouvelle coqueluche du football brésilien (17 ans) a été sélectionné. Les Brésiliens joueront deux matches de préparation contre le Mexique (9 juin) et les États-Unis (13 juin). Ils débuteront la phase de poules contre le Costa Rica (25 juin) avant d’affronter le Paraguay (29 juin) et la Colombie (3 juillet).

La liste du Brésil pour la Copa America