Deux joueurs du PSG convoqués pour la Coupe du monde U20

Du 27 septembre au 19 octobre, la Coupe du Monde U20 va avoir lieu. Cette dernière va concerner deux joueurs du PSG, Noham Kamara et Quentin Ndjantou.

Si la Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mondial U20, qui se déroule au Chili, va se jouer du 27 septembre au 19 octobre. L’équipe de France U20 entraînée par Bernard Diomède est qualifiée pour cette compétition. Les Bleuets affronteront l’Afrique du Sud, les États-Unis et la Nouvelle-Calédonie lors de la phase de groupes.

Le PSG n’a pas bloqué ses joueurs

Ce week-end, le sélectionneur de l’équipe U20 a dévoilé sa liste pour cette Coupe du monde U20. Et dans cette dernière figurent deux joueurs du PSG, Noham Kamara et Quentin Ndjantou. Si le deuxième n’a pas encore eu la chance de jouer avec l’équipe première des Rouge & Bleu, le défenseur, lui a déjà porté le maillot du PSG en compétition officielle et s’entraîne régulièrement avec les professionnels. La compétition se jouant en dehors des dates FIFA, les clubs peuvent refuser la convocation de leurs joueurs. Mais le PSG a bien voulu laisser à disposition de Bernard Diomède, Noham Kamara.

La Liste de l’équipe de France U20