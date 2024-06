Deux joueurs du PSG convoqués pour l’Euro U19 avec la France

Si l’Euro 2024 se déroulera en Allemagne, il y aura aussi l’Euro U19 cet été. Deux joueurs du PSG ont été convoqués par la France pour cette compétition.

Si la saison 2023-2024 en club est terminée, certains joueurs doivent encore jouer des matches avant d’être officiellement en vacances. C’est le cas de ceux qui ont été convoqués pour l‘Euro, la Copa America ou bien encore des matches de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Le PSG est fortement concerné avec plus d’une quinzaine de joueurs concernés. Cet été, il y aura aussi l’Euro U19. Cette compétition se déroulera du 15 au 28 juillet prochain en Irlande du Nord. Deux jeunes titis du PSG devraient y participer avec l’équipe de France.

Senny Mayulu et Ethan Mbappé convoqués

En effet, le sélectionneur des U19 français, Bernard Diomède, a dévoilé une première liste de 29 joueurs pour le stage de préparation à l’Euro U19. Cette liste sera réduite à 20 dans les semaines à venir. Dans cette dernière figurent deux titis du PSG, Senny Mayulu et Ethan Mbappé. Les deux joueurs ont fait leur début en professionnel cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Le premier cité a participé à dix matches toutes compétitions confondues, dont huit en Ligue 1, pour un but et une passe décisive. En ce qui concerne Ethan Mbappé, qui va quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat, il a participé à cinq matches avec son club formateur. À noter également la présence d’El Chadaille Bitshiabu, titi parisien qui a rejoint le RB Leipzig l’été dernier.

La liste de la France pour l’Euro U19