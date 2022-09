Deux joueurs du PSG dans le top 10 des joueurs les plus rapides de Ligue 1

Le PSG domine la Ligue 1 avec 7 victoires en huit matches, une meilleure attaque (26 buts) et une meilleure défense (4 buts encaissés). Neymar est le meilleur buteur du championnat avec huit réalisations, une de plus que son coéquipier Kylian Mbappé. Le Brésilien est également le co-meilleur passeur de Ligue 1 avec Lionel Messi (7 offrandes). L’international français domine un classement du championnat de France. Il est en effet le joueur le plus rapide depuis le début de la saison.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi flashés à plus de 30 km/h

Le numéro 7 du PSG a été flashé à 36 km/h. Il devance le Lorientais Terem Moffi (35,64 km/h) et le Montpelliérain Elye Wahi (35,28). Le jeune attaquant est à égalité avec Jonathan Clauss (Marseille) et Jonathan David (Lille). Ancien parisien, Kévin Gameiro – 35 ans – se classe sixième avec une course à 34,92 km/h. Achraf Hakimi complète le Top 10, le latéral droit marocain (23 ans) ayant été flashé à 34,56 km/h.

Le Top 10 des joueurs les plus rapides de Ligue 1 cette saison

1. Kylian Mbappé (PSG) : 36 km/h

2. Terem Moffi (FC Lorient) : 35,64 km/h

3. Elye Wahi (Montpellier HSC) : 35,28 km/h

— Jonathan Clauss (OM) : 35,28 km/h

— Jonathan David (LOSC) : 35,28 km/h

6. Karl Toko Ekambi (OL) : 34,92 km/h

— Kevin Gameiro (RC Strasbourg Alsace) : 34,92 km/h

8. Cengiz Under (OM) : 34,56 km/h

— Moses Simon (FC Nantes) : 34,56 km/h

— Achraf Hakimi (PSG) : 34,56 km/h